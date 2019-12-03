«Мисс интрига»: дочь Лободы попросила у мамы братика

Дочь Светланы Лободы дважды попросила у мамы братика. Видео обоих моментов певица опубликовала в Instagram. На них недавно проснувшаяся Евангелина сидит у родительницы на руках.

«Доброе утро, моя маленькая девочка», — говорит Светлана.

«Доброе утро. Твоя взрослая девочка уже братика ждет», — заявляет восьмилетняя Ева.

Артистка удивляется и с улыбкой похлопывает дочь по голове, как бы наказывая за слова.

Instagram @lobodaofficial

Во втором ролике ситуация повторяется.

«Мое солнышко, моя девочка сладкая, моя любовь», — приговаривает Светлана, обнимая малышку.

«Твоя любовь уже братика ждет», — вновь ставит в известность наследница.

«Так, тихо!» — обрывает ее недовольная Лобода.

Подписчики певицы решили, что Ева не случайно настаивает на пополнении в семействе, а сама Светлана неслучайно выложила такие моменты в микроблог.

«Ну все, Светик, мы все требуем братика!»

«Ждем пополнения»!

«Мисс интрига», — прокомментировали фанаты под видео.

Ранее 5-tv.ru писал, что стоящая на коленях Лобода в образе «работницы цеха» заинтриговала фанатов.