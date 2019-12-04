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  4. В МИД РФ высылку российских дипломатов из ФРГ назвали недружественным шагом

В МИД РФ высылку российских дипломатов из ФРГ назвали недружественным шагом

, 15:12 | Светлана Шевченко 163

Двое россиян были признаны персонами нон-грата после убийства гражданина Грузии в Берлине.

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

В МИД РФ прокомментировали объявление персонами нон-грата двух россиян после убийства гражданина Грузии в Берлине.

«Москва рассматривает как недружественный и безосновательный шаг высылку российских дипломатов из ФРГ», — заявили в ведомстве.

Ранее безосновательными в Кремле назвали обвинения в причастности России к произошедшему в берлинском Тиргартене в августе 2019 года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что «эта тема как-то экзальтируется германскими СМИ, но это не значит, что дела обстоят именно так».

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