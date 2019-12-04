В МИД РФ высылку российских дипломатов из ФРГ назвали недружественным шагом

В МИД РФ прокомментировали объявление персонами нон-грата двух россиян после убийства гражданина Грузии в Берлине.

«Москва рассматривает как недружественный и безосновательный шаг высылку российских дипломатов из ФРГ», — заявили в ведомстве.

Ранее безосновательными в Кремле назвали обвинения в причастности России к произошедшему в берлинском Тиргартене в августе 2019 года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что «эта тема как-то экзальтируется германскими СМИ, но это не значит, что дела обстоят именно так».