Ученые установили, какая часть женской груди больше притягивает взгляд

Исследование польских ученых показало, какая часть женской груди больше притягивает взгляд. Об этом сообщил портал Med-heal.ru.

Специалисты в области пластической хирургии привлекли по 50 добровольцев обоих полов. Участникам эксперимента показывали изображения восьми типов женского бюста, чтобы они оценили их с точки зрения эстетики и симметрии. Тем временем взгляд подопытных отслеживали с помощью специальной технологии.

Как выяснилось, три четверти времени разглядывания груди приходилось на нижнюю часть и соски. Они являются «точкой начальной фиксации». Авторы исследования полагают, что оно внесет свою лепту в развитие пластической хирургии.

Ранее 5-tv.ru писал, что онколог указал, с какого возраста нужно ежегодно проверяться на рак.