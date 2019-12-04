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Ученые установили, какая часть женской груди больше притягивает взгляд

, 19:16 | Валентин Черников 52

Эксперты в области пластической хирургии поделились данными нового исследования.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Arkadius Kozera, Eldio Suzano, Andrey Arkusha, David Oxberry

Исследование польских ученых показало, какая часть женской груди больше притягивает взгляд. Об этом сообщил портал Med-heal.ru.

Специалисты в области пластической хирургии привлекли по 50 добровольцев обоих полов. Участникам эксперимента показывали изображения восьми типов женского бюста, чтобы они оценили их с точки зрения эстетики и симметрии. Тем временем взгляд подопытных отслеживали с помощью специальной технологии.

Как выяснилось, три четверти времени разглядывания груди приходилось на нижнюю часть и соски. Они являются «точкой начальной фиксации». Авторы исследования полагают, что оно внесет свою лепту в развитие пластической хирургии.

Ранее 5-tv.ru писал, что онколог указал, с какого возраста нужно ежегодно проверяться на рак.

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Ученые установили, какая часть женской груди больше притягивает взгляд

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