Что делать, чтобы избежать рака груди

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Игорь Рязов
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Американские ученые пришли к выводу, что отсутствие лишнего веса, занятия спортом, отказ от алкоголя и правильное питание в несколько раз снижает вероятность появления злокачественных опухолей.

Что делать, чтобы избежать рака груди

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha, Pavlo Gonchar, Marius Becker, Jens Büttner, CHROMORANGE / Bilderbox

Известно, что рак груди — самое распространенное онкологическое заболевание у женщин по всему миру. И, как выяснили американские ученые, более чем в 30% случаев его можно было бы избежать, просто придерживаясь правильного образа жизни.

Как пишет ytro.news со ссылкой на статью на медицинском новостном портале Medical Xpress, риск возникновения рака груди в период менопаузы повышается в полтора-два раза у женщин с лишним весом.

А вот регулярные физические упражнения такой существенно снижают вероятность появления опухоли груди. По мнению медиков, занятия спортом могли бы предотвратить каждый восьмой случай заболевания.

Алкоголь — канцероген, который повышает вероятность развития раковых клеток. И чем больше выпивает женщина, тем сильнее она рискует.

Большое значение имеет также правильное питание. В рацион врачи советуют включать как можно больше овощей. Причем тех, которые не содержат крахмала. Исследователи доказали, что пища, богатая растительными волокнами, понижает риск появления злокачественных новообразований в несколько раз.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые установили связь между некоторыми жизненными обстоятельствами и развитием у людей онкологических заболеваний.

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