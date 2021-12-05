Что делать, чтобы избежать рака груди

Известно, что рак груди — самое распространенное онкологическое заболевание у женщин по всему миру. И, как выяснили американские ученые, более чем в 30% случаев его можно было бы избежать, просто придерживаясь правильного образа жизни.

Как пишет ytro.news со ссылкой на статью на медицинском новостном портале Medical Xpress, риск возникновения рака груди в период менопаузы повышается в полтора-два раза у женщин с лишним весом.

А вот регулярные физические упражнения такой существенно снижают вероятность появления опухоли груди. По мнению медиков, занятия спортом могли бы предотвратить каждый восьмой случай заболевания.

Алкоголь — канцероген, который повышает вероятность развития раковых клеток. И чем больше выпивает женщина, тем сильнее она рискует.

Большое значение имеет также правильное питание. В рацион врачи советуют включать как можно больше овощей. Причем тех, которые не содержат крахмала. Исследователи доказали, что пища, богатая растительными волокнами, понижает риск появления злокачественных новообразований в несколько раз.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые установили связь между некоторыми жизненными обстоятельствами и развитием у людей онкологических заболеваний.