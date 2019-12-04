Российская гимнастка рухнула с восьмиметровой высоты на соревнованиях в Риге

Российская гимнастка Евгения Асонова рухнула с высоты, равной примерно семь-восемь метров, во время выступления в Риге. Трагедия произошла на соревнованиях International air Аthletics Championship в результате обрыва троса.

Как пояснила тренер девушки Елена Кустова ВКонтакте, во время выполнения последнего элемента художественной программы «Скольжение», снаряд оборвался и спортсменка упала вместе со снарядом на маты. На площадке дежурила только медсестра, которая не смогла оказать Асоновой экстренную медицинскую помощь.

После инцидента на место быстро подоспели врачи, девушка была доставлена в клинику и прооперирована. У Евгении диагностированы переломы двух позвонков первого поясничного и 12-го грудного, ушиб спинного мозга с его полным поперечным повреждением, а также нарушена работа органов малого таза и нет чувствительности в ногах.

Сейчас гимнастка проходит реабилитацию. Самостоятельно двигаться она пока не может.

«Длительное время придется провести в горизонтальном положении, предстоит долгая реабилитация. Врачи пока не могут дать никаких точных прогнозов. В любом случае нужно время, много месяцев реабилитации», — сообщила Асонова подписчикам в соцсетях.

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По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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