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Видео: цирковой артист упал на мотоцикле с четырехметровой высоты в Подмосковье

, 10:04 | Ниса Мурзанаева Эксклюзивное видео 78

Трюкач госпитализирован с черепно-мозговой травмой и множественными ушибами.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Alexander Bundin, 5-tv.ru

Цирковой артист упал с четырехметровой высоты во время выступления в Сергиевом Посаде. Очевидцы засняли происшествие на видео, кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Пострадавшим оказался 28-летний каскадер Стивен С. Мужчина выполнял сложный трюк на мотоцикле внутри огромной металлической клетки в форме сферы. В какой-то момент артист потерял контроль над транспортным средством и упал с высоты четырех метров.

Трюкачу вызвали скорую помощь. Медики, прибывшие на место происшествия, диагностировали у Стивена С. черепно-мозговую травму, сотрясение и множественные ушибы. Циркового артиста доставили в одну из местных больниц.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что гимнастка рухнула с пятиметровой высоты во время выступления в цирке.

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