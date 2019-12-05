Один человек погиб, 29 пострадали при пожаре в Одесском колледже

Один человек погиб, еще 29 пострадали в результате пожара в экономического колледже Одессы. Студенты были на занятиях, когда в здании вспыхнул огонь. Пламя быстро охватило все этажи, люди оказались заблокированы.

Чтобы спастись, многим пришлось прыгать из окон. Помощь медиков понадобилась и пожарным. К тушению экстренные службы приступили не сразу — спасателям пришлось отгонять зевак и припаркованные машины.

Чтобы локализовать огонь, спасателям понадобилось шесть часов. Сохраняется риск обрушения перекрытий. Общая площадь пожара превысила четыре тысячи квадратных метров. Предварительная причина — короткое замыкание. Проводку в здании не меняли почти полвека. 5 и 6 декабря объявлены траурными днями.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что момент взрыва на нефтеперекачивающей станции в Татарстане попал на видео.