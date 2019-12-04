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  4. Момент взрыва на нефтеперекачивающей станции в Татарстане попал на видео

Момент взрыва на нефтеперекачивающей станции в Татарстане попал на видео

, 23:52 | Алиса Маркова Видео 35

В результате пожара, произошедшего в резервуаре на территории нефтеперекачивающей станции (НПС) «Калейкино», погибли два человека.

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Фото, видео: ТАСС / Егор Алеев, ВКонтакте @almetyevsk_vk, @Айрат Латыпов

5-tv.ru публикует запись, на которой запечатлен момент взрыва на нефтеперекачивающей станции в Татарстане. Во время работ по очистке загорелся неэксплуатируемый резервуар объемом 20 тысяч кубометров, произошел взрыв. К настоящему времени пожар потушен.

В результате произошедшего на нефтеперекачивающей станции «Калейкино» в Татарстане два человека погибли. Они проводили плановые работы по очистке загоревшегося резервуара. Сообщений о других жертвах или пострадавших не поступало.

В «Транснефти» уже заявили, что пожар на нефтеперекачивающей станции никак на функционирование нефтетранспортной системы никак не повлиял.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пожаре в цехе по переработке нефтепродуктов в Самарской области.

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