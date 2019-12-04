Момент взрыва на нефтеперекачивающей станции в Татарстане попал на видео

5-tv.ru публикует запись, на которой запечатлен момент взрыва на нефтеперекачивающей станции в Татарстане. Во время работ по очистке загорелся неэксплуатируемый резервуар объемом 20 тысяч кубометров, произошел взрыв. К настоящему времени пожар потушен.

В результате произошедшего на нефтеперекачивающей станции «Калейкино» в Татарстане два человека погибли. Они проводили плановые работы по очистке загоревшегося резервуара. Сообщений о других жертвах или пострадавших не поступало.

В «Транснефти» уже заявили, что пожар на нефтеперекачивающей станции никак на функционирование нефтетранспортной системы никак не повлиял.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пожаре в цехе по переработке нефтепродуктов в Самарской области.