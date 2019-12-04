  1. Пятый канал
  4. Меркель назвала причину высылки российских дипломатов

Меркель назвала причину высылки российских дипломатов

, 20:24 | Карина Бернтгольц Видео 155

Германия решила выслать двух представителей РФ после того, как не получила содействие со стороны России в расследование убийства гражданина Грузии в Берлине.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Kappeler, 5-tv.ru

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на полях саммита НАТО в Лондоне назвала причину высылки российских дипломатов из страны. По ее словам, Германия приняла соответствующее решение после того, как не получила содействие со стороны России в расследовании убийства гражданина Грузии в Берлине.

«Мы приняли соответствующие меры, поскольку не видели, что Россия оказывает нам поддержку при расследовании этого убийства», — цитирует ее слова Deutsche Welle.

Канцлер Германии подчеркнула, что планирует на следующей неделе провести встречу с президентом России Владимиром Путиным и обсудить возникший инцидент. По мнению Меркель, меры Германии в отношении представителя РФ не станут «бременем для встречи в «нормандском формате», которая должна состояться 9 декабря в Париже.

Ранее МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Берлине в связи с делом об убийстве гражданина Грузии. В  ведомстве также приняли решение выслать из государства двух сотрудников российских спецслужб, а российского посла в ФРГ Сергея Нечаева вызвали в немецкий МИД.

В августе поступила информация, что в берлинском районе Моабит неизвестный мужчина на велосипеде выстрелил в человека и скрылся с места преступления. Позже стало известно, что в причастности к происшествию подозревается 49-летний россиянин. Мужчина был арестован по обвинению в убийстве.

Позже журналисты издания The Insider, Веllingcat и Der Spiegel в ходе расследования установили, что жертву нападения звали Зелимхан Хангошвили. В 2002 году он был объявлен в России в розыск по подозрению в терроризме. Более того, в Тбилиси на него уже было совершено покушение, после чего он бежал на Украину.

В свою очередь Генеральная прокуратура ФРГ заявила, якобы россиянин убил в Берлине гражданина Грузии и России Торнике К., пишет Интерфакс.

В то же время по информации The Insider, предполагаемого виновника преступления Вадима Соколова на самом деле зовут Вадимом Красиковым. Как удалось выяснить журналистам, в январе 2014 задержанный уже был объявлен в России в федеральный розыск по делу о заказном убийстве.

Издание Spiegel в свою очередь, со ссылкой на прокуратуру ФРГ сообщало, что убитый мужчина в Грузии считался доверенным лицом органов безопасности страны и якобы помогал им бороться против предполагаемого расширения российского влияния в регионе.

При этом по информации того же издания, убийство могло быть связано с организованной преступностью. Как выяснилось, погибший — сам преступник, который подозревается в убийстве более 60 человек, а инцидент, произошедший в берлинском районе Моабит может быть конфликтом, возникшим между двумя злоумышленниками.

Учитывая все данные факты, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все обвинения России в причастности к совершению преступления неуместны и бездоказательны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МИД РФ высылку российских дипломатов из ФРГ назвали недружественным шагом.

 

Читайте также

-2° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
64.19
0.05 71.11
0.05
ТОП-5 знаков зодиака, которые не умеют дружить

Последние новости

21:21
Запуск корабля Dragon с грузом для МКС отложен на сутки из-за погоды
21:10
«Ужас, если такое модно»: Мелания Трамп удивила публику нарядом на приеме НАТО
20:59
В Карелии заложили камень в основание мемориальной часовни во имя Александра Невского
20:48
Путин обвинил Болгарию в затягивании прокладки «Турецкого потока»
20:41
Россияне начали сбор средств для спасения упавшей с огромной высоты в Риге гимнастки
20:35
Названа самая модная прическа сезона

Сейчас читают

Валдиса Пельша прооперировали в столичной больнице
«Надевайте стринги»: Хромченко объяснила, как не опозориться в новом платье
Как западные СМИ отреагировали на запуск «Силы Сибири»

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]