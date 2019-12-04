Меркель назвала причину высылки российских дипломатов

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на полях саммита НАТО в Лондоне назвала причину высылки российских дипломатов из страны. По ее словам, Германия приняла соответствующее решение после того, как не получила содействие со стороны России в расследовании убийства гражданина Грузии в Берлине.

«Мы приняли соответствующие меры, поскольку не видели, что Россия оказывает нам поддержку при расследовании этого убийства», — цитирует ее слова Deutsche Welle.

Канцлер Германии подчеркнула, что планирует на следующей неделе провести встречу с президентом России Владимиром Путиным и обсудить возникший инцидент. По мнению Меркель, меры Германии в отношении представителя РФ не станут «бременем для встречи в «нормандском формате», которая должна состояться 9 декабря в Париже.

Ранее МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Берлине в связи с делом об убийстве гражданина Грузии. В ведомстве также приняли решение выслать из государства двух сотрудников российских спецслужб, а российского посла в ФРГ Сергея Нечаева вызвали в немецкий МИД.

В августе поступила информация, что в берлинском районе Моабит неизвестный мужчина на велосипеде выстрелил в человека и скрылся с места преступления. Позже стало известно, что в причастности к происшествию подозревается 49-летний россиянин. Мужчина был арестован по обвинению в убийстве.

Позже журналисты издания The Insider, Веllingcat и Der Spiegel в ходе расследования установили, что жертву нападения звали Зелимхан Хангошвили. В 2002 году он был объявлен в России в розыск по подозрению в терроризме. Более того, в Тбилиси на него уже было совершено покушение, после чего он бежал на Украину.

В свою очередь Генеральная прокуратура ФРГ заявила, якобы россиянин убил в Берлине гражданина Грузии и России Торнике К., пишет Интерфакс.

В то же время по информации The Insider, предполагаемого виновника преступления Вадима Соколова на самом деле зовут Вадимом Красиковым. Как удалось выяснить журналистам, в январе 2014 задержанный уже был объявлен в России в федеральный розыск по делу о заказном убийстве.

Издание Spiegel в свою очередь, со ссылкой на прокуратуру ФРГ сообщало, что убитый мужчина в Грузии считался доверенным лицом органов безопасности страны и якобы помогал им бороться против предполагаемого расширения российского влияния в регионе.

При этом по информации того же издания, убийство могло быть связано с организованной преступностью. Как выяснилось, погибший — сам преступник, который подозревается в убийстве более 60 человек, а инцидент, произошедший в берлинском районе Моабит может быть конфликтом, возникшим между двумя злоумышленниками.

Учитывая все данные факты, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все обвинения России в причастности к совершению преступления неуместны и бездоказательны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МИД РФ высылку российских дипломатов из ФРГ назвали недружественным шагом.