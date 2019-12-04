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Россияне начали сбор средств для спасения упавшей с огромной высоты в Риге гимнастки

, 20:41 Эфирная новость 149

Трагедия произошла на международных соревнованиях в Латвии. В какой-то момент оборвался трос и Евгения Аносова рухнула с восьмиметровой высоты.

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Фото, видео: ВКонтакте @woodwoder, 5-tv.ru

Россияне начали сбор средств для спасения воздушной гимнастки Евгении Асоновой. На международных соревнованиях в Латвии спортсменка упала с огромной высоты.

Все произошло во время выполнения последнего трюка — скольжение. В какой-то момент оборвался трос. При этом на площадке не было врачей скорой помощи, а дежурная медсестра оказалась бессильна. В итоге, время было потеряно и операцию сделали с большим опозданием.

У россиянки сломан позвоночник, часть тела парализована. Пострадавшую перевезли на лечение в Москву, но страховая компания оплатила лишь часть затрат. Организаторы соревнований сняли с себя ответственность. Родители гимнастки пенсионеры и не могут оплатить дорогостоящее лечение.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео трагического падения Евгении Асоновой.

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