Россияне начали сбор средств для спасения упавшей с огромной высоты в Риге гимнастки

Россияне начали сбор средств для спасения воздушной гимнастки Евгении Асоновой. На международных соревнованиях в Латвии спортсменка упала с огромной высоты.

Все произошло во время выполнения последнего трюка — скольжение. В какой-то момент оборвался трос. При этом на площадке не было врачей скорой помощи, а дежурная медсестра оказалась бессильна. В итоге, время было потеряно и операцию сделали с большим опозданием.

У россиянки сломан позвоночник, часть тела парализована. Пострадавшую перевезли на лечение в Москву, но страховая компания оплатила лишь часть затрат. Организаторы соревнований сняли с себя ответственность. Родители гимнастки пенсионеры и не могут оплатить дорогостоящее лечение.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео трагического падения Евгении Асоновой.