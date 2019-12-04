Венсан Кассель: «Мне интересна природа русского человека»

В Москву приехал Венсан Кассель. Звезда французского кино представит новую картину «Особенные», в которой играет главную роль. Сюжет строится вокруг людей с особенностями развития. По словам создателей, многие сцены фильма взяты из реальной жизни. В эксклюзивном интервью «Известиям» актер рассказал о новой работе и о том, что его удивляет и вдохновляет в России.

«Мне интересна природа русского человека, менталитет русских. Еще когда я учился, мы, конечно, читали пьесы Чехова, и уже тогда меня интересовала особенность русской души. Мне кажется, русские похожи на итальянцев, такие же экспрессивные, совершенно непохожи, скажем, на немцев, которые очень спокойны, на мой взгляд», — заявил актер.

В Европе новую картину «Особенные» посмотрели уже более миллиона человек. Критики — очень благосклонны. Ну а московский зритель сможет оценить новую роль Касселя уже сегодня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Венсан Кассель признался в любви супруге на русском языке.