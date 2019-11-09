Венсан Кассель признался в любви супруге на русском языке

Жена актера Венсана Касселя 22-летняя модель Тина Кунаки участвовала в фотосессии для российского издания журнала ELLE. Манекенщица попала на обложку глянца и опубликовала снимок с ней в Instagram. На фото красавица позирует в алом жакете, украшенном пайетками, оригинальном ожерелье и с дерзкой укладкой афро.

Сексуальная публикация свела с ума не только фанатов, но и супруга Тины Кунаки. Венсан Кассель оставил под постом романтичный комментарий.

«Я люблю тебя, детка», — признался знаменитость.

Instagram @tinakunakey

Русскоговорящие поклонники звезд бурно отреагировали на сообщение Венсана Касселя на родном для них языке. Российские пользователи соцсети принялись осыпать Тину Кунаки множеством комплиментов и стали приглашать пару в гости в Россию. Многие отметили — поступок французского актера кажется им очень милым.

«Приезжайте в Россию вместе»;

«Мы тебя любим!»

«О, как это мило!»

«Вот это поворот! Как же классно», — написали фоловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что молодая жена Венсана Касселя оказалась в постели с другим мужчиной.