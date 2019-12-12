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«Я не знаю ее женой»: Шепелев откровенно рассказал об отношениях с Фриске

Анастасия Игонина 76 743

Телеведущий признался, что сделал предложение певице. Однако до того, как Жанне поставили неизлечимый диагноз, они так и не успели толком попробовать традиционный совместный быт.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Александра Мудрац

Дмитрий Шепелев откровенно рассказал о своих отношениях с покойной Жанной Фриске. Искренние слова телеведущего прозвучали в YouTube-шоу Ксении Собчак.

Ведущая спросила своего гостя о том, женился бы он на певице, если бы та была сейчас жива. В ответ Шепелев признался, что практически не жил с возлюбленной и матерью своего сына как настоящая семья.

Телеведущий объяснил: до того, как Жанне поставили смертельный диагноз, они практически все время путешествовали и были в разъездах. Поэтому толком распробовать совместный быт так и не успели. При этом Дмитрий признался: он делал предложение Фриске. И артистка ответила ему согласием.

«Я думаю, что если бы не… То, конечно, мы стали бы мужем и женой», — откровенничает мужчина.

Однако до сих пор Шепелев сам не может до конца ответить себе на вопрос о том, получилась бы у них с Фриске крепкая семья.

«Я знаю ее очень легкой, воздушной, безответственной, влюбленной в жизнь красавицей. Я не знаю ее мамой. Я не знаю ее женой», — рассуждает Шепелев.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дмитрий Шепелев рассказал о многолетнем конфликте с родителями Жанны Фриске.

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