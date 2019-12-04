«Жанна предупреждала, что будут гадить»: Шепелев о конфликте с семьей певицы

Дмитрий Шепелев откровенно рассказал о многолетнем конфликте с родственниками Жанны Фриске. По словам телеведущего, родители покойной артистки до сих пор продолжают судиться с ним.

Свою версию событий Шепелев озвучил в эфире YouTube-шоу Ксении Собчак. Мужчина рассказал о том, что после смерти его возлюбленной в 2015 году семья Жанны судится с ним по многим поводам.

Например, мать и отец артистки настаивали на том, чтобы порядок общения с сыном Жанны и Дмитрия — Платоном — был установлен официально. Теперь по решению суда бабушка и дедушка могут навещать мальчика дважды в месяц — но на свидания с внуком они не приезжают, передает «Экономика сегодня».

«На эти свидания они не приходят. Но зато регулярно приходят на те ток-шоу, которые рады их видеть, и рассказывают, какой я ужасный отец», — откровенничает телеведущий.

При этом родственники покойной певицы также инициировали суды по вопросам наследства Жанны Фриске. Шепелев подчеркивает: у артистки при жизни были «тяжелейшие» отношения с отцом, они могли не общаться около полугода. Узнав о диагнозе, звезда предупреждала возлюбленного, чтобы он готовился к нападкам со стороны ее семьи.

«Она предупреждала, что они, безусловно, будут гадить и по мере возможностей бороться», — рассказал мужчина Собчак.

Сейчас для Дмитрия главное — растить сына в спокойной обстановке. Шепелев категорически против вовлечения Платона в публичные перепалки и появления ребенка в эфире различных ток-шоу.

«Я хочу, чтобы ребенок рос в спокойствии. Чтобы его не доставали — на кого он похож, а помнит ли он мамочку? Мне важно, чтобы он находился в комфортных для себя обстоятельствах», — резюмирует он.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дмитрий Шепелев рассказал о воспитании единственного сына Жанны Фриске.