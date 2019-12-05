«Год будет лежать»: тренер о пострадавшей на соревнованиях в Риге гимнастке

Во время выступления российской спортсменки на международных соревнованиях в Латвии оборвался трос, в результате чего Евгения Асонова упала с восьмиметровой высоты на маты. Сейчас она находится в больнице. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Трагедия произошла на соревнованиях International air Аthletics Championship.

По словам тренера девушки Елены Кустовой это случилось во время выполнения последнего элемента художественной программы «Скольжение», снаряд оборвался и спортсменка упала вместе со снарядом на маты. На площадке дежурила только медсестра, которая не смогла оказать Асоновой экстренную медицинскую помощь.

После инцидента на место быстро подоспели врачи, девушка была доставлена в клинику и прооперирована. У Евгении диагностированы переломы двух позвонков первого поясничного и 12-го грудного, ушиб спинного мозга с его полным поперечным повреждением, а также нарушена работа органов малого таза и нет чувствительности в ногах.

В интервью 5-tv.ru тренер Евгении Асоновой — Елена Кустова рассказала подробности произошедшего.

«На международных соревнованиях в Латвии, куда мы ехали большим составом, во время выступления оборвался трос, оборвался из-за нарушения техники безопасности. У нас есть видео после падения, где четко понятно из-за чего оборвался, но мы это пока не публиковали. Завели уголовное дело в Латвии, организаторы скрыли от полиции все улики, они привезли в полицию новые тросы, новую лебедку, и сказали, что не знают где те, которые порвались. Часть представителей организаторов, которые организовывали турнир», — пояснила тренер.

Она также сообщила, в каком состоянии сейчас находится пострадавшая спортсменка, отметив, что самостоятельно двигаться девушка пока не может.

«Сильно состояние не изменилось, только в понедельник начали лечение, вчера врачи собирали консилиум, чтобы назначить ей правильные процедуры. Пока состояние сильно не улучшилось, вот как после операции она практически не чувствовала ног, не чувствовала в органах малого таза, так ничего пока не изменилось», — рассказала Елена Кустова.

По словам тренера, теперь девушке предстоит долгий курс реабилитации. Уже был начат сбор средств для помощи Евгении Асоновой.

«Ей реабилитация будет нужна на ближайший год, то есть ближайший год она будет лежать, ну в лучшем случае будет сидячей, если она начнет ходить, то не раньше, чем через год. Ближайший год она полностью неподвижна, ей нужно будет лечение, помощь сиделки, она неработоспособна, работала неофициально, поэтому никакую пенсию она получать не будет», — сообщила Елена Кустова 5-tv.ru.

По словам тренера, от организаторов пока непонятно, чего ждать. Между тем стоит отметить помощь страховой компании, которая полностью оплатила операцию.

«Она не оплатила только пластины и материалы, которые использовались после операции, пластины, болты. Страховая также оплатила транспортировку из Латвии в Россию — в Москву», — заключила тренер пострадавшей спортсменки.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео трагического падения Евгении Асоновой.