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«Шикарная генетика!»: Косметолог оценила внешность Екатерины Климовой

, 4:33 | Василий Заика Фото 13

По мнению Татьяны Брызгалиной, актриса «однозначно» пользуется услугами специалистов.

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Фото, видео: Instagram @klimovagram

Косметолог Татьяна Брызгалина в интервью сайту Teleprogramma.pro дала оценку внешности актрисы Екатерины Климовой.

По мнению специалиста, несмотря на плотный рабочий график, 41-летняя знаменитость находит время на себя и посещает салоны, где полноценно ухаживает за собой.

Эксперт отмечает, что у актрисы красивые и аккуратные откорректированные губы. Кроме того, Татьяна Брызгалина применила к внешности Екатерины Климовой термин «Baby Face» — лицо ребенка.

«За это, спасибо можно сказать маме с папой и матушке природе. А наша героиня, как раз-таки яркий тому пример. Шикарная генетика! Сама по себе она очень красивая женщина. Но услугами косметолога Екатерина пользуется однозначно», — отметила косметолог.

Екатерина Климова, по оценке эксперта, не раскрывает все секреты по уходу за своим лицом. Косметолог считает, что процедуры проводятся актрисе очень качественно и корректно. Специалист уверена, что не нужен фотошоп для того, чтобы понять — у знаменитости «великолепная кожа».

«Все же с морщинками лобной зоны и вокруг глаз можно бороться деликатно. Современные препараты позволяют оставить мимику живой, переводя мышцы из гипертонуса в норму-тонус. Нет этого бетонированного лица от инъекций прошлых поколений», — заключила Татьяна Брызгалина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Климовой получил травму в свой день рождения. Об обстоятельствах инцидента артистка распространяться не стала.

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