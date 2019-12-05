«Сладенький приехал!»: Плющенко и Рудковская показали, как проводят время с сыном

Фигурист Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская на странице своего сына Александра, более известного как Гном Гномыч, выложили очередной ролик, посвященный ребенку. На видео мальчик заходит в дом к родителям с собачкой на руках.

«Кто приехал к нам?! Кто там? О, сладенький приехал, а! Фифа приехала! Отпусти, пусть она побегает», — говорит Александру его отец.

В этот момент мальчик убирает руки, и собачка падает на пол. В этот момент возникает немая пауза.

Во второй части ролика, снятого, предположительно, осенью, Гном Гномыч вместе с родителями собирает в лесу грибы. Мама активно снимает своего сына, желая показать фанатам, какие грибы смог собрать ее наследник. А в третьей части ролика Евгений Плющенко с сыном уже идут по дороге. Впереди них идет коза и семеро козлят.

«Пап, а сколько малышей? Семь штук?» — спрашивает Гном Гномыч у отца.

Фигурист пересчитывает козлят, подтверждая тем самым правильность выводов мальчика. Поклонники юного спортсмена не перестают им восхищаться и оставляют соответствующие комментарии.

«Классный мальчишка!»

«Удачи тебе чемпион!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, поклонники умилились снимку сына Рудковской и дочери Навки.