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«Два потрясающих фигуриста»: поклонники умилились снимку сына Рудковской и дочери Навки

, 11:14 | Валентин Черников Видео 527

По словам супруги Евгения Плющенко, фото вызвало фурор в сети.

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Фото, видео: Instagram @rudkovskayaofficial

Фото юных фигуристов Саши Плющенко и Нади Песковой вызвало ажиотаж в сети. Об этом под снимком в Instagram написала Яна Рудковская. Кадр сделан после состоявшегося в Москве дефиле детской одежды, в котором участвовали дети звезд.

«Эта фотография после нашего волшебного показа облетела сегодня все интернет-пространство, и мы вышли в ТОП Yandex с новостью про нашу красивую сказку. Могли ли себе представить олимпийские чемпионы Турина, что их дети будут дружить, заниматься фигурным катанием, участвовать в шоу и ходить в модных показах?» — написала продюсер.

Instagram @rudkovskayaofficial

На снимке дочь фигуристки Татьяны Навки и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова обнимает Плющенко-младшего. Подписчики умилились снимку детей.

«Мальчик немного смущен, мне кажется, ну, так это нормально — его такая милашка-девочка обнимает», — прокомментировали пользователи.

«Два потрясающих фигуриста»;

«Хорошенькие такие!»

«Чудесные детки! У Саши уже взрослый взгляд! Надюша просто прелесть!» — ответили юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Рудковская с сыном вышла в свет в платье с трехметровым шлейфом.

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