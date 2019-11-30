«Два потрясающих фигуриста»: поклонники умилились снимку сына Рудковской и дочери Навки

Фото юных фигуристов Саши Плющенко и Нади Песковой вызвало ажиотаж в сети. Об этом под снимком в Instagram написала Яна Рудковская. Кадр сделан после состоявшегося в Москве дефиле детской одежды, в котором участвовали дети звезд.
На снимке дочь фигуристки Татьяны Навки и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова обнимает Плющенко-младшего. Подписчики умилились снимку детей.
«Мальчик немного смущен, мне кажется, ну, так это нормально — его такая милашка-девочка обнимает», — прокомментировали пользователи.
«Два потрясающих фигуриста»;
«Хорошенькие такие!»
«Чудесные детки! У Саши уже взрослый взгляд! Надюша просто прелесть!» — ответили юзеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Рудковская с сыном вышла в свет в платье с трехметровым шлейфом.