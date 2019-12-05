Треть работодателей отказалась от новогодних корпоративов, передает RT. Результаты исследования представили аналитики сервиса «Работа.ру».

По данным опроса, 38% из 700 российских компаний не станут проводить праздники для сотрудников в декабре. Половина из этой группы заявила, что не видит в этом надобности. 2% респондентов признались, что не успели организовать торжества.

Большинство организаций, которые запланировали новогодние вечеринки, проведут их на внешних площадках. Об этом рассказали 77% опрошенных. Оставшиеся устроят корпоративы в офисах. В 85% случаев заочное празднование Нового года в компаниях пройдет с алкоголем.

Для 44% участников опроса корпоратив — отдых от работы. 39% работодателей рассматривают его как метод тимбилдинга. 15% — как способ знакомства коллег между собой. А 2% — как помощь новым сотрудникам адаптироваться в коллективе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько заработали самые известные певцы России в 2018 году. Так, корпоратив группировки «Ленинград» в декабре–январе обойдется заказчику почти в восемь миллионов рублей, а концерт в новогоднюю ночь — более 16,5 миллиона.