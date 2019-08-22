Сколько заработали самые известные певцы в России в 2018 году

Фронтмен и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал самым высокооплачиваемым исполнителем в России по итогам прошлого года.

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Музыкант занял второе место в рейтинге Forbes «Главные российские знаменитости 2018» с годовым доходом почти в 14 миллионов долларов (более 920 миллионов рублей).

Минимальный гонорар за выступление «Ленинграда» составляет семь миллионов рублей. Корпоратив с участием группы в декабре–январе обойдется заказчику почти в восемь миллионов рублей, а концерт в новогоднюю ночь — более 16,5 миллиона.

Среди поп-артистов после Шнурова в рейтинге идет «король» российской эстрады Филипп Киркоров. Его годовой доход оценили почти в девять миллионов долларов (591 миллион рублей). За один концерт артист зарабатывает около 1,5 миллиона рублей, однако большая часть уходит на оплату участников и реквизита для дорогостоящего шоу. Выступление на корпоративе Киркоров в среднем оценивает в пять миллионов рублей.

На высоких позициях в ТОП-10 Forbes также оказались Григорий Лепс (годовой доход 8,2 миллиона долларов), Дима Билан (7,7 миллиона долларов) Стас Михайлов (7,4 миллиона долларов). Николай Басков занял одиннадцатую строчку рейтинга с 6,5 миллиона долларов, Егор Крид (3,6 миллиона долларов) и Тимати (4,5 миллиона долларов) на 14 и 17 местах соответственно.

В рейтинге Forbes учитывались не только доходы российских мужчин-артистов, но и упоминаемость в СМИ и соцсетях.

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