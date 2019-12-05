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«Второй пошел!»: сын Ирены Понарошку сделал первые шаги

, 11:59 | Валентин Черников Видео 260

Телеведущая выложила трогательное видео с годовалым малышом.

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Фото, видео: Instagram @irenaponaroshku

Трогательное видео с годовалым сыном выложила в Instagram Ирена Понарошку. В ролике Теодор делает первые шаги, идя навстречу маме.

«Второй пошел!» — подписала фото телеведущая.

Как и прежде, звезда экрана не показала лица ребенка. Все кадры с Тео она делает со спины или сбоку.

Первые достижения малыш сделал без отца Александра Глухова, известного как DJ List. В сентябре пара объявила о разрыве. При этом артист утверждал, что был отличным отцом и любящим мужем. Почему Понарошку решила подать на развод, неизвестно. Сама же она говорила, что супруг ее раздражал.

Преданные поклонники огорчены тем, что младший Тео и первый сын Ирены, восьмилетний Серафим, отдалились от папы. Тем не менее Понарошку под видео в микроблоге поздравили с успехами малыша и пожелали ей с сыном всех благ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ирена Понарошку рассказала об отношениях с 43-летним мужем.

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