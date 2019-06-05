Телеведущая Ирена Понарошку рассказала, что порой чувствует в отношениях со своим 43-летним мужем диджеем Александром Листом. Она объяснила, что все чаще супруга в общественных местах дети называют «дедушкой» и это навевает на нее необычные мысли.

«Я в такие моменты чувствую себя геронтофилом! Знаете, это те, которые испытывают непреодолимое сексуальное влечение к лицам пожилого возраста», — рассказывает Понарошку.

К посту она приложила совместное фото в обнимку с супругом и вызвала шквал восторга в комментариях.

«Нормальный дедушка. А я мечтаю стать испанской бабушкой. Они у нас в 100 лет ходят на каблуках, пьют пиво и вино и покуривают сигаретки»

«Моего мужа тоже недавно назвала девочка в магазине дедушкой. На следующий день сбрил бороду!»

«Ваш дедушка еще игогого!» — пишут фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Понарошку рассказала, почему сбежала с телевидения.