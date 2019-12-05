Медведев оценил возможный рост доходов россиян в 2019 году

Дмитрий Медведев рассказал о доходах россиян и материальной поддержке нуждающимся слоям населения. Глава правительства сделал заявление во время ежегодной пресс-конференции для федеральных телеканалов.

«Действительно в последние годы доходы снижались. За истекшие девять месяцев этот тренд изменился. Доходы начали расти. Вполне вероятно, что по итогам года мы будем иметь не минус, а плюс, но не значительный: 0,2-0,3%. Важнее самочувствие людей и их ощущение. Если они считают, что их материальное благополучие ухудшается — это очень плохо», — сказал премьер-министр.

Дмитрий Медведев отметил, что доходную базу россиян снижают кредиты и ипотеки, которые люди берут добровольно. Премьер призвал помогать наиболее уязвимым категориям граждан: многодетным семьям, людям с невысокой трудоспособностью: пожилым и инвалидам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что денежно-кредитную политику России на ближайшие три года обсудили в Госдуме.