  1. Пятый канал
  4. Денежно-кредитную политику России на ближайшие три года обсудили в Госдуме

Денежно-кредитную политику России на ближайшие три года обсудили в Госдуме

, 17:14 Эфирная новость 24

С отчетом в нижней палате выступила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com © Konstantin Kokoshkin, 5-tv.ru

На Охотном ряду рассматривали основные направления денежно-кредитной политики на ближайшие три года. Именно она создает условия для развития страны. С отчетом в нижней палате — глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, рост экономики в этом году оказался скромнее ожиданий, но в третьем квартале показатели выросли. Сказались и хороший урожай, и торговля, и бюджетные расходы.

«Напомню, что задержка в бюджетных расходах оказала сдерживающее влияние как на рост в первом полугодии, так и на более быстрое снижение инфляции. Сейчас бюджетная политика, по нашим оценкам, из сдерживающей рост становится поддерживающей его. Со своей стороны, чтобы создать условия для экономического роста, Центральный банк обеспечивает ценовую и финансовую стабильность. Это создает условия ведения бизнеса не только сегодня, но и завтра, — сказала председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

По словам главы ЦБ, Россия сейчас находится в лучшей, чем когда-либо, форме с точки зрения ценовой и финансовой стабильности. Правительство активизировало достаточно ресурсов, чтобы реализовать программу развития и защитить экономику от любых геополитических шоков.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Путин призвал правительство добиться роста реальных доходов россиян.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.02
0.25 70.85
0.22
Гороскоп на 20 ноября: в конце пути Ретроградный Меркурий открывает путь к успеху

Последние новости

17:51
Сотрудники ФСБ задержали трех членов ИГ*, вербовавших жителей Москвы и Подмосковья
17:38
Стало известно, когда начнется движение грузовых поездов по Крымскому мосту
17:31
В Ростовской области задержан военнослужащий по подозрению в госизмене
17:24
Видео: Владимир Путин пошутил про «цап-царап» американских технологий
17:19
«Черт, она настоящая?!»: фото «русской Кардашьян» со спины озадачило фанатов
17:14
Денежно-кредитную политику России на ближайшие три года обсудили в Госдуме

Сейчас читают

Видео: рэперша Хофманита напала на полицейского в аэропорту «Пулково»
Блондинка из «Деффчонок» перестала скрывать роман с Егором Корешковым
Гороскоп на 20 ноября: в конце пути Ретроградный Меркурий открывает путь к успеху

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]