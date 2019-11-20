Денежно-кредитную политику России на ближайшие три года обсудили в Госдуме

На Охотном ряду рассматривали основные направления денежно-кредитной политики на ближайшие три года. Именно она создает условия для развития страны. С отчетом в нижней палате — глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, рост экономики в этом году оказался скромнее ожиданий, но в третьем квартале показатели выросли. Сказались и хороший урожай, и торговля, и бюджетные расходы.

«Напомню, что задержка в бюджетных расходах оказала сдерживающее влияние как на рост в первом полугодии, так и на более быстрое снижение инфляции. Сейчас бюджетная политика, по нашим оценкам, из сдерживающей рост становится поддерживающей его. Со своей стороны, чтобы создать условия для экономического роста, Центральный банк обеспечивает ценовую и финансовую стабильность. Это создает условия ведения бизнеса не только сегодня, но и завтра, — сказала председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

По словам главы ЦБ, Россия сейчас находится в лучшей, чем когда-либо, форме с точки зрения ценовой и финансовой стабильности. Правительство активизировало достаточно ресурсов, чтобы реализовать программу развития и защитить экономику от любых геополитических шоков.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Путин призвал правительство добиться роста реальных доходов россиян.