Дмитрий Медведев заявил о стабильности экономики в 2019 году

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе ежегодной пресс-конференции подвел итоги работы Кабинета министров. Свое выступление премьер-министр России начал с характеристики социальных и экономических показателей страны за 2019 год.

По словам Медведева, уходящий год стал стабильным для экономической и социальной сферы государства в то время, как в предыдущие периоды нередко возникали проблемы.

«В целом наша экономика и социальная сфера этот год прожили абсолютно нормально, стабильно — и это самое главное, с учетом того, что мы помним разные годы и разные проблемы, которые так или иначе возникали», — заявил глава правительства.

В ходе пресс-конференции 5 декабря вопросы премьеру смогут задать представители 20 телеканалов. Подобный формат беседы с журналистами стал 12-м в карьере Медведева за время его работы на постах президента и главы правительства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство РФ поддержало законопроект об увеличении страховой суммы вкладов.