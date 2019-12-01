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Правительство РФ поддержало законопроект об увеличении страховой суммы вкладов

, 18:17 | Карина Бернтгольц Видео 31

Изменения коснутся вкладчиков, получивших большие суммы при определенных обстоятельствах, но не успевших оперативно снять их до отзыва лицензии банка.

Фото: ТАСС/Кухмарь Кирилл

Нововведения распространяются только на особые случаи: в частности, речь идет о вкладчиках, которые не успели снять деньги до отзыва лицензии банка. Об этом сообщает «Экономика сегодня».

Отмечается, что предлагаемые изменения позволят защитить права и законные интересы вкладчиков российских банков.

Среди других нововведений, содержащихся в тексте документа — расширение списка юридических лиц, которые могут получить возмещение вкладов в повышенном размере — не более десяти миллионов рублей.

Законопроект о реформе системы обязательного страхования вкладов (ССВ) внесли в Госдуму депутаты во главе с руководителем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Документ был предложен к рассмотрению в июле 2019 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России могут появиться вклады на первоначальный ипотечный взнос.

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