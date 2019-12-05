Дмитрий Медведев прокомментировал финансирование нацпроектов

Одной из тем, обсуждаемый на ежегодной пресс-конференции главы правительства Дмитрия Медвелева стало финансирование национальных проектов. По словам главы кабмина, 2019 стал годом старта национальных проектов и выполнения национальных целей развития. В связи с этим, сфере их реализации были допущены ошибки, которые впоследствии будут учтены.

«Что-то получилось лучше, что-то получилось хуже, потому что в ряде случаев раскрутка получилась медленнее, чем мы на то рассчитывали. Нужно все проанализировать и эти ошибки учесть в работе следующего года. <…> Развитие страны в 2019 году было вполне успешным», — заявил Медведев.

Говоря о распределении бюджета, премьер-министр отметил, что все решения по финансированию нацпроектов на 2020 год должны быть представлены главе кабмина до конца 2019 года.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Медведев охарактеризовал экономические показатели за 2019 год.