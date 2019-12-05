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Дмитрий Медведев прокомментировал финансирование нацпроектов

, 12:48 | Карина Бернтгольц Видео 29

В ходе пресс-конференции глава правительства подвел итоги работы кабинета министров за 2019-й и обозначил задачи на следующий год.

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Фото, видео: Александр Астафьев POOL / ТАСС, 5-tv.ru

Одной из тем, обсуждаемый на ежегодной пресс-конференции главы правительства Дмитрия Медвелева стало финансирование национальных проектов. По словам главы кабмина, 2019 стал годом старта национальных проектов и выполнения национальных целей развития. В связи с этим, сфере их реализации были допущены ошибки, которые впоследствии будут учтены.

«Что-то получилось лучше, что-то получилось хуже, потому что в ряде случаев раскрутка получилась медленнее, чем мы на то рассчитывали. Нужно все проанализировать и эти ошибки учесть в работе следующего года. <…> Развитие страны в 2019 году было вполне успешным», — заявил Медведев.

Говоря о распределении бюджета, премьер-министр отметил, что все решения по финансированию нацпроектов на 2020 год должны быть представлены главе кабмина до конца 2019 года. 

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Медведев охарактеризовал экономические показатели за 2019 год. 

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