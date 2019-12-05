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Медведев объяснил, почему с аптечных полок пропадают лекарства

, 13:39 | Карина Бернтгольц Видео 21

Глава правительства отметил, что политика РФ направлена на то, чтобы сделать медицинские препараты для населения более доступными и безопасными.

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Фото, видео: Кирилл Кухмарь/ТАСС, 5-tv.ru

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что на закупку лекарств в 2019 году в российском бюджете было предусмотрено 150 миллиардов рублей. В следующем году — еще 25 миллиардов рублей больше.

«Деньги есть, вопрос именно в том, чтобы эти деньги перевести в лекарства. И помимо денег, у нас еще есть перечень необходимых для жизни и важнейших лекарственных препаратов, который утверждает правительство и который с каждым годом становится все шире», — заявил глава кабмина.

Однако вместе с этим Медведев не стал отрицать, что в ряде случаев с аптечных полок пропадают лекарственные препараты. По словам премьера, цель политики РФ — сделать медицинские препараты для населения более доступными и безопасными. По этой же причине ежегодно расширяется список важнейших для жизни лекарств.

«Я бы не стал винить импортозамещение. <…> Сделано для того, чтобы лекарства были дешевле. Мы же можем лекарства производить. За последний год фармацевтика выросла на 18%. Это быстро растущая отрасль, очень важная. Лекарственная безопасность — это тоже очень важно», — подчеркнул премьер-министр РФ.

Ранее 5-tv.ru Медведев прокомментировал финансирование нацпроектов. 

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