Упавшая с высоты гимнастка Евгения Асонова рассказала, что с ней произошло

Воздушная гимнастка Евгения Асонова, которая 24 ноября получила тяжелую травму на международных соревнованиях в Латвии, сейчас находится в одной из московских клиник. Девушка проходит реабилитацию после операции. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru спортсменка рассказала, что с ней произошло и какие прогнозы на восстановление делают медики.

Женя рассказывает, что трос оборвался, когда она уже отработала практически всю программу, остался последний элемент. Спортсменка в этот момент находилась на высоте примерно семи метров. Упав вниз, сознание девушка не потеряла, все, что происходило дальше, помнит посекундно. Говорит, сначала не чувствовала ничего, потом возникла сильная боль, она сразу поняла, что спина сломана.

«Не знаю через сколько приезжает скорая. Они тоже что-то пытаются сразу определить, но я говорю, что нет, усыпляйте меня, потому что мне плохо. Дальше я просыпаюсь уже после операции», — вспоминает спортсменка.

Сейчас Женя не может ни ходить, ни даже сидеть. Для того, чтобы перевернуться с боку на бок, ей требуется посторонняя помощь, но присутствия духа не теряет.

«Мне поставили две пластины и закрепили восьмью винтами. Один позвонок, сказали, полностью разлетелся и там стоит сейчас только часть позвонка, потому что вторую часть врачи убрали вообще», — рассказывает девушка.

Она надеется, что организаторы соревнований, которые, должны нести ответственность за надежность оборудования, оплатят лечение, поскольку самой спортсменке длительную реабилитацию не потянуть. Врачи пока не дают определенных прогнозов, сколько времени это займет. Будет ли восстановление полным, тоже пока говорить не решаются. Однако Евгения настроена решительно и собирается встать на ноги как можно скорее.

«Ну говорят, что шансы как бы есть, просто о сроках никто не может сказать. Когда я лежала в Риге, мне сказали, что это может занять год. Первые три месяца они покажут в общем, сейчас сложно сказать, насколько это будет длительный период», — говорит гимнастка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет РФ собирается провести проверку по факту падения российской спортсменки с высоты на соревнованиях в Латвии. По ее результатам будет принято процессуальное решение.