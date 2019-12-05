СК РФ проводит проверку по факту падения гимнастки на соревнованиях в Латвии

Следственный комитет начал проверку по факту травмирования во время соревнований в Риге российской воздушной гимнастки Евгении Асоновой. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию СК РФ.

«Из информации следует, что в конце ноября 2019 года во время выступления российской спортсменки на соревнованиях на территории другого государства произошел обрыв троса, в результате чего она получила травмы различной степени тяжести», — цитирует агентство официального представителя СУ СК РФ по Москве Юлию Иванову.

По ее словам, мероприятия направлены на установление всех обстоятельств произошедшего, после этого будет принято процессуальное решение.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, гимнастка Евгения Асонова упала на маты с высоты примерно семи-восьми метров во время International air Аthletics Championship в Риге. Во время ее выступления оборвался трос. Тренер девушки Елена Кустова рассказала, что у спортсменки диагностированы переломы двух позвонков, ушиб спинного мозга, в результате чего нарушена работа органов малого таза и нет чувствительности в ногах. Реабилитация Асоновой займет не менее года.