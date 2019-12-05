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Михалкова предложила Медведеву работать с молодежью в соцсетях

, 15:21 | Ниса Мурзанаева Видео 29

Звезда «Уральских пельменей» заявила, что на площадках «YouTube, TikTok, Instagram про нацпроекты практически не говорят».

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Фото, видео: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС, 5-tv.ru

Во время пресс-конференции Дмитрия Медведева с журналистами федеральных каналов Юлия Михалкова, представляющая СТС, подняла проблему информированности молодежи о новых государственных проектах и программах.

«В той среде, где они обитают — YouTube, TikTok, Instagram — про нацпроекты практически не говорят. Может, будете привлекать медийных лиц к освещению темы?», — задала вопрос звезда шоу «Уральские пельмени».

Премьер-министр выразил мнение, что информация о новых госпроектах должна подаваться общественности в максимально доступной форме.

«Применительно к нацпроектам хороши все жанры кроме скучного. Понятно, что официальную информацию молодежь не очень воспринимает. Скучно кажется. Вопрос в том, на каком языке это общение идет, в какой форме и где. Поэтому важно использовать все варианты. Нельзя грузить кого-то. Это должно быть доступно», — прокомментировал тему глава правительства.

Также Дмитрий Медведев отметил, что все зависит от «потребности конкретного человека».

«Если человек заинтересуется вопросами нацпроектов, он сможет зайти не только на YouTube, но и посмотреть выпуски на телеканалах, на сайтах», — заявил премьер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дмитрий Медведев ответил Ивлеевой, собираются ли в России запрещать YouTube.

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