«Бесконечный антироссийский сериал»: Медведев о допинговых скандалах

Дмитрий Медведев высказался о допинговых скандалах во время большой пресс-конференции с федеральными телеканалами. Премьер-министр назвал преследование спортсменов из России международными организациями «бесконечным антироссийским сериалом».

«Приняли решение — наказали — отстранили. Потом снова: «Давай-ка мы еще раз посмотрим те же самые списки, те же самые пробы. Нет ли чего-то того, что мы пропустили?» — сказал глава правительства.

Однако, по словам Дмитрия Медведева, государство должно занимать жесткую позицию к российским спортсменам, уличенным в допинге.

«Мы должны занять более строгую позицию по отношению к таким случаям. При понимании того, что финальная ответственность лежит все же на спортсмене и его враче», — отметил премьер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дмитрий Медведев ответил Ивлеевой, собираются ли в России запрещать YouTube.