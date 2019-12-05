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«Бесконечный антироссийский сериал»: Медведев о допинговых скандалах

, 14:02 | Ниса Мурзанаева Видео 11

Премьер считает, что финальную ответственность за правонарушение должны нести спортсмен и его врач.

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Фото, видео: Александр Щербак/ТАСС, 5-tv.ru

Тема:
Допинговый скандал 279

Дмитрий Медведев высказался о допинговых скандалах во время большой пресс-конференции с федеральными телеканалами. Премьер-министр назвал преследование спортсменов из России международными организациями «бесконечным антироссийским сериалом».

«Приняли решение — наказали — отстранили. Потом снова: «Давай-ка мы еще раз посмотрим те же самые списки, те же самые пробы. Нет ли чего-то того, что мы пропустили?» — сказал глава правительства.

Однако, по словам Дмитрия Медведева, государство должно занимать жесткую позицию к российским спортсменам, уличенным в допинге.

«Мы должны занять более строгую позицию по отношению к таким случаям. При понимании того, что финальная ответственность лежит все же на спортсмене и его враче», — отметил премьер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дмитрий Медведев ответил Ивлеевой, собираются ли в России запрещать YouTube.

Тема:
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