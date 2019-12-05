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Приморец пытался спасти подавившуюся собутыльницу топором. Не вышло

, 17:06 | Игорь Рязов 24

Смерть девушки, соблазнившейся пятью литрами пива, была ненасильственной. Она подавилась.

Фото: TASS / Stanislav Popov

Житель Приморского края пытался оказать первую медицинскую помощь своей знакомой с помощью ножа и топора. Как стало известно 5-tv.ru, девушка подавилась металлическим крестиком.

Трагедия произошла в поселке Соловей-Ключ. Вечером четвертого декабря 39-летний мужчина пригласил свою 28-летнюю знакомую вместе выпить пива. Незадолго до этого он купил пять литров в пивной лавке во Владивостоке.

Пара выпила спиртное, а затем легла спать. В пять утра мужчина проснулся от непонятного хрипа. Он осознал, что звук исходит от лежащей на боку девушки.

Приморец вызвал скорую, а пока медики ехали, решил самостоятельно оказать первую медицинскую помощь. По словам мужчины, девушка крепко стиснула зубы. Он не смог открыть ей рот руками, поэтому решил воспользоваться ножом и топором.

Приехавшие на место медики увидели на губах девушки порезы. Сама она была мертва. Вскрытие показало, что причиной смерти стали металлический крестик и цепочка общим весом 121 грамм. Судя по всему, девушка подавилась ими во сне.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом происшествии в Приморье — там застрелили казачьего атамана.

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