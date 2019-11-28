  1. Пятый канал
  4. В Приморье застрелили казачьего атамана

В Приморье застрелили казачьего атамана

, 6:37 | Марина Неруцких 116

Тело 37-летнего жителя села Барабаш Хасанского района обнаружили близ его дома.

Фото: Известия / Константин Кокошкин

В Приморье неизвестные расправились с казачьим атаманом. Об убийстве сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Следственное управление СК РФ по региону.

Известно, что тело 37-летнего жителя села Барабаш Хасанского района найдено близ его дома. Сотрудники правоохранительных органов изъяли с места преступления гильзы от патронов и другие предметы. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК («Убийство»).

Согласно информации на сайте Хасанского районного суда, убитый был атаманом хутора «Барашевский» Владивостокского городского казачьего общества «Войско Уссурийских казаков».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двое грузинских полицейских застрелили друг друга во время ссоры.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.97
-0.05 70.44
-0.08
Гороскоп на 28 ноября: Меркурий в союзе с Нептуном сулят любовные приключения

Последние новости

11:32
«Британская Кардашьян» оголила роскошные формы — горячие фото
11:24
Мужчина задержан по подозрению в заказном убийстве отца в Санкт-Петербурге
11:14
Питание против рака: российские онкологи разработали меню для защиты от опухолей
11:06
Кристина Асмус хотела записать фанатам видео, но подавилась мандарином
10:56
Три тонны кокаина: В Испании нашли затонувшую подлодку с наркотиками
10:50
«Идеальная фигура»: Виктория Боня с клубничкой в руках сразила юзеров

Сейчас читают

Похудевшая Малиновская показала стройные ноги — фото
«Суперская снегурочка»: Михалкова из «Уральских пельменей» сразила подписчиков
Гороскоп на 28 ноября: Меркурий в союзе с Нептуном сулят любовные приключения

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]