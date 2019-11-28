В Приморье застрелили казачьего атамана

В Приморье неизвестные расправились с казачьим атаманом. Об убийстве сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Следственное управление СК РФ по региону.

Известно, что тело 37-летнего жителя села Барабаш Хасанского района найдено близ его дома. Сотрудники правоохранительных органов изъяли с места преступления гильзы от патронов и другие предметы. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК («Убийство»).

Согласно информации на сайте Хасанского районного суда, убитый был атаманом хутора «Барашевский» Владивостокского городского казачьего общества «Войско Уссурийских казаков».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двое грузинских полицейских застрелили друг друга во время ссоры.