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  4. Сын Плющенко готовится превзойти отца-фигуриста в исполнении трюков

Сын Плющенко готовится превзойти отца-фигуриста в исполнении трюков

, 15:33 | Алиса Старжевская 28

Гном Гномыч на спортивном снаряде старательно тренирует вестибулярный аппарат.

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Фото, видео: Instagram @gnomgnomych

Яна Рудковская вместе с супругом Евгением Плющенко растят из пятилетнего Саши будущего мирового чемпиона. Звездная мама показала один из этапов спортивной тренировки в Instagram-аккаунте сына, который ведет сама.

На спортивной центрифуге Саша Плющенко крутится не в первый раз. Мальчик уверенно проходит оборот за оборотом, не теряя равновесия. Сразу видно — сказываются отцовские гены.

Весело и непринужденно юный фигурист под видео задал фолловерам вопрос — смогли бы они повторить упражнение.

«Доброе утро. А Вы так сможете?» — спросил Плющенко-младший.

Несмотря на юный возраст, Гном Гномыч — настоящий боец, который идет к победе, превозмогая все препятствия. Все без исключения восхищаются способностями мальчика. Мало кто ответил, что смог бы повторить трюк.

«Я бы уже взлетела»

«Трудяга, успехов вам»

«Меня укачало»

«Я бы не продержалась так долго. Молодец», — написали поклонники звездной семьи.

Саша уже выступает с Евгением Плющенко на одной ледовой сцене. В сказке-балете на льду «Лебединое озеро» Гном Гномычу отвели настоящую партию, длинной в 17 минут. Для 5-летнего фигуриста это настоящий рекорд. Вне всяких сомнений, когда-нибудь, благодаря таким усердным тренировкам, Саша Плющенко безошибочно исполнит фирменный трюк отца-фигуриста — двойной риттбергер после четверного и тройного тулупов.

Ранее 5-tv.ru писал, поклонники умилились снимку сына Рудковской и дочери Навки.

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