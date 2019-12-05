Бледанс похвасталась, что Венсан Кассель сравнил ее с Моникой Беллуччи

Российская актриса Эвелина Бледанс похвасталась, что Венсан Кассель сравнил ее со своей бывшей супругой — итальянской кинозвездой Моникой Беллуччи. Совместные фото с французским актером Бледанс выложила на своей странице в Instagram. Встреча произошла на премьере фильма «Особенные» в Москве, куда Кассель приехал представлять картину.

«Он называл меня Моникой», — лаконично подписала снимки Эвелина.

«Запал?» — поинтересовалась Лолита Милявская

«Дорогая, моя, твои слова да Богу в уши!» — ответила ей Бледанс.

Instagram @bledans

Хоть среди подписчиков такие, кто счел своим долгом высказать мнение, что с Моникой Беллуччи сравниться не может никто, большинство же заверили российскую актрису, что она лучше.

«А какое-то сходство и впрямь есть с Беллуччи. Только ты еще милее».

«Смотритесь вместе офигенно. Встретились две харизмы».

«Нормальная привычка у мужика — все Моники и баста! Не перепутаешь!», — комментируют пост поклонники Эвелины Бледанс.

Картина «Особенные» режиссера Эрика Толедано рассказывает о людях о детях с тяжелыми формами аутизма. Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивное интервью Венсана Касселя, в котором он рассказал о работе над одной из главных ролей.