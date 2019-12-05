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  4. Невский проспект оказался на 35 месте в списке самых красивых улиц мира

Невский проспект оказался на 35 месте в списке самых красивых улиц мира

, 16:37 | Алиса Старжевская 35

На первом месте рейтинга оказалась площадь де Монсорис в Париже. Следом расположился город Нью-Йорк. Замкнула тройку — улица Flask Walk в Лондоне.

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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Даничев, www.globallookpress.com / Raimund Kutter, Jan Richter, Alexandr Yakovlev, ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

Невский проспект оказался на 35 месте в списке самых красивых улиц мира. Рейтинг опубликовало издание CNN Travel, со ссылкой на туристический ресурс Flight Network. Среди ТОП-50 самых красивых уголков мира Санкт-Петербург оказался единственным российским городом.

«Здания Санкт-Петербурга являются одними из наиболее сохранившихся исторических сооружений в России. Особо выделяется Храм Спаса-на-Крови и извилистое величие Казанского собора», — говорится в сообщении CNN Travel.

В опросе приняли участие более тысячи путешественников из разных стран, среди которых были эксперты в области туризма, писатели, журналисты и тревел-блогеры.

В один список с петербургскими достопримечательностями в ТОП-лист вошли жилая улица английского городка Бат, известная как «Королевский полумесяц», Авеню Конвент из Нью-Йорка, Философская тропа японского Киото и другие путешественники.

Ранее 5-tv.ru писал, что Петербург на втором месте по интересу к услугам психологов.

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