Невский проспект оказался на 35 месте в списке самых красивых улиц мира. Рейтинг опубликовало издание CNN Travel, со ссылкой на туристический ресурс Flight Network. Среди ТОП-50 самых красивых уголков мира Санкт-Петербург оказался единственным российским городом.

«Здания Санкт-Петербурга являются одними из наиболее сохранившихся исторических сооружений в России. Особо выделяется Храм Спаса-на-Крови и извилистое величие Казанского собора», — говорится в сообщении CNN Travel.

В опросе приняли участие более тысячи путешественников из разных стран, среди которых были эксперты в области туризма, писатели, журналисты и тревел-блогеры.

В один список с петербургскими достопримечательностями в ТОП-лист вошли жилая улица английского городка Бат, известная как «Королевский полумесяц», Авеню Конвент из Нью-Йорка, Философская тропа японского Киото и другие путешественники.

Ранее 5-tv.ru писал, что Петербург на втором месте по интересу к услугам психологов.