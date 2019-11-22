  1. Пятый канал
  4. Петербург на втором месте по интересу к услугам психологов

Петербург на втором месте по интересу к услугам психологов

, 23:39 | Алиса Старжевская 82

Петербуржцы искали психологов, которые помогли бы им решить проблемы с детьми и в семье.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, imago stock&people, Pascal Deloche

Пресс-служба «Авито» сообщила, что по данным их рейтинга петербуржцы на втором месте по интересу к услугам психологов. Об этом рассказал  78.ru.

Наибольший интерес у жителей культурной столицы вызывали психологи широкого профиля — 68 процентов от всех поисковых запросов. Они нуждались в помощи специалистов для решения проблем с семьей и детьми.

Среди специалистов определенного профиля лидируют детские психологи — 13 процентов запросов. Семейного психолога искали десять процентов людей, педагога-психолога — всего девять процентов пользователей.

Лидерами топа в третьем квартале 2019 года стали москвичи. Принято считать, что на севере страны люди более склонны к депрессии. Несмотря на это, не менее востребованной работа психологов оказалась в Краснодаре, Ростове-на-Дону и других южных регионах России.

Ранее 5-tv.ru писал, что неофициальный День психолога в России отмечается 22 ноября.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.71
-0.13 70.52
-0.18
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 25 ноября по 1 декабря

Последние новости

1:58
«Не стесняйтесь!»: Савельева устроила «грязные» танцы на свадьбе дочери мужа
1:42
Пожар в многоквартирном жилом доме в подмосковном Королеве ликвидирован
1:26
«Устали от гастролеров»: Пушков прокомментировал слова директора Ротару о травле
1:00
Полиция оштрафовала Noize MC за мат на сцене во время баттла со Шнуровым
0:46
Футболист «Челси» станцевал стриптиз в ночном клубе в Дубае
0:26
Звездный диетолог нашла общую причину смерти Началовой, Гундаревой и Гурченко

Сейчас читают

«Нормальный человек бы развелся»: Лена Миро о браке Брежневой и Меладзе
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 25 ноября по 1 декабря
Идеальная совместимость: у каких пар по знаку зодиака рождаются супердети

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]