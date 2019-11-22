Петербург на втором месте по интересу к услугам психологов

Пресс-служба «Авито» сообщила, что по данным их рейтинга петербуржцы на втором месте по интересу к услугам психологов. Об этом рассказал 78.ru.

Наибольший интерес у жителей культурной столицы вызывали психологи широкого профиля — 68 процентов от всех поисковых запросов. Они нуждались в помощи специалистов для решения проблем с семьей и детьми.

Среди специалистов определенного профиля лидируют детские психологи — 13 процентов запросов. Семейного психолога искали десять процентов людей, педагога-психолога — всего девять процентов пользователей.

Лидерами топа в третьем квартале 2019 года стали москвичи. Принято считать, что на севере страны люди более склонны к депрессии. Несмотря на это, не менее востребованной работа психологов оказалась в Краснодаре, Ростове-на-Дону и других южных регионах России.

Ранее 5-tv.ru писал, что неофициальный День психолога в России отмечается 22 ноября.