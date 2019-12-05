«В своем репертуаре»: Лобода вышла на сцену в платье с экстремальным декольте

Украинская поп-исполнительница Светлана Лобода взорвала зал своими эффектными нарядами на концерте в Воронеже. Фотографии в одном из сценических образов звезда разместила на своей странице в Instagram. На кадрах певица предстала перед фанатами в сексуальном платье золотистого цвета с экстремальным декольте и откровенными разрезами, которые обнажили ее стройные ноги.

В подписи к посту Лобода пожаловалась подписчикам, что последний раз выступила с программой с программой SUPERSTARSHOW в 2019 году. Знаменитость призналась, что от этой мысли ей становится немного грустно.

«Вчера состоялся последний концерт #SUPERSTARSHOW в 2019 году! Это был Воронеж. Немного грустно… Нам было так хорошо с вами! Увидимся в 2020!» — написала светская львица.

Фанаты разделили эмоции артистки и отметили, что сорвали голос на концерте, напевая вместе с Лободой любимые хиты. По их словам, энергетика, которая исходит от вокалистки в момент выступления — неописуема. Она является настолько же мощной и невероятной, насколько умопомрачительны наряды звезды, считают фолловеры.

Instagram @lobodaofficial

«Необыкновенная, красивая!»

«Потрясающая энергетика у Вас! Сорвала голос на концерте!»

«В своем репертуаре!»

«У тебя есть харизма, свой стиль и красота! Умница, ждем новых достижений!»

«Роскошное декольте! Линия выреза платья подчеркивает все, что нужно, при этом не вульгарно!» — восторгались комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что раскрепощенная Лобода показала частный самолет.