Евгений Миронов рассказал, как в театре заработал сотрясение мозга

Художественный руководитель Театра наций и актер Евгений Миронов рассказал, как однажды во время работы на сценической площадке получил травму головы. Несчастный случай произошел за кулисами прямо во время спектакля. Звезда не заметил металлическую декорацию, находящуюся за сценой, и ударился об нее головой. От серьезных повреждений Миронова спас парик, который был на тот момент частью театрального образа.

В результате артист заработал сотрясение мозга и отменил следующую постановку с его участием.

«Я ударился головой о декорации так сильно, что если бы не парик, меня бы, наверное, не было в живых. Но сотрясение получил. Пришлось отменить следующий спектакль. Но тот я доиграл — как-то плавно», — цитирует Евгения Starhit со ссылкой на Hello.

К слову, это не первый раз, когда звезда рискует жизнью ради собственной профессии. Ранее он уже учился выживать в тайге, скакать на лошади и сниматься в ледяной воде. Подобные преграды не страшат актера, который с головой погружен в собственное творчество.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Евгений Миронов стал отцом.