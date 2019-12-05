  1. Пятый канал
  4. Евгений Миронов рассказал, как в театре заработал сотрясение мозга

Евгений Миронов рассказал, как в театре заработал сотрясение мозга

, 18:15 | Карина Бернтгольц Видео 19

Актер сообщил, что однажды по невнимательности получил травму за кулисами прямо во время спектакля.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Lev Sherstennikov, Ekaterina Tsvetkova

Художественный руководитель Театра наций и актер Евгений Миронов рассказал, как однажды во время работы на сценической площадке получил травму головы. Несчастный случай произошел за кулисами прямо во время спектакля. Звезда не заметил металлическую декорацию, находящуюся за сценой, и ударился об нее головой. От серьезных повреждений Миронова спас парик, который был на тот момент частью театрального образа.

В результате артист заработал сотрясение мозга и отменил следующую постановку с его участием.

«Я ударился головой о декорации так сильно, что если бы не парик, меня бы, наверное, не было в живых. Но сотрясение получил. Пришлось отменить следующий спектакль. Но тот я доиграл — как-то плавно», — цитирует Евгения Starhit со ссылкой на Hello.

К слову, это не первый раз, когда звезда рискует жизнью ради собственной профессии. Ранее он уже учился выживать в тайге, скакать на лошади и сниматься в ледяной воде. Подобные преграды не страшат актера, который с головой погружен в собственное творчество.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Евгений Миронов стал отцом.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
63.81
-0.38 70.72
-0.39
Гороскоп подарков: Что подарить на Новый год разным знакам зодиака

Последние новости

18:32
«Банковский роуминг» и самовольная перепланировка на повестке дня в Госдуме
18:25
Пьет таблетки и спирт: Гоген Солнцев рассказал о состоянии пожилой жены
18:23
В Киеве назвали украинские паспорта «книжечками» и запретят ездить по ним в РФ
18:18
Мужчина убил жену и тещу на Кубани, а после ранил двухлетнюю дочь
18:15
Евгений Миронов рассказал, как в театре заработал сотрясение мозга
18:11
США ввели санкции в отношении семи компаний из России

Сейчас читают

Ксения Собчак рассказала, почему сменила имя сыну
Рейтинг алкоголиков по знаку зодиака: кому точно не стоит употреблять спиртное?
«Я не знаю ее женой»: Шепелев откровенно рассказал об отношениях с Фриске

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]