Евгений Миронов стал отцом, благодаря суррогатной матери

Суррогатная мать родила Евгению Миронову сына, сообщает Экспресс газета со ссылкой на знакомые с темой источники. Как рассказывает неназванная знакомая Миронова, воспользоваться именно таким способом ему посоветовала Алла Пугачева.

По неподтвержденным данным, сына Миронова зовут Петя, ему не больше трех лет, он часто бывает вместе с отцом на работе. В Театре Наций, где артист работает худруком, Пете даже якобы оборудовали специальную комнату.

Ходят слухи, что воспитанием малыша занимается няня, но есть и те кто заявляет, что актер настолько любит своего белокурого отпрыска, что никого к нему не подпускает.

Сам же Евгений Миронов никак не комментирует свою личную жизнь. Официального подтверждения или опровержения данной информации не поступало. Поэтому поклонникам остается только гадать — правда это или нет.

Ранее Пятый канал рассказывал о резонансном предложении депутата Милонова запретить суррогатное материнство.