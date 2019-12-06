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  4. Новогоднее кино: два фильма Рязанова попали в список любимых у россиян

Новогоднее кино: два фильма Рязанова попали в список любимых у россиян

, 16:52 | Алиса Старжевская 65

«Ирония судьбы, или С легким паром!» — классика домашнего просмотра 31 декабря. В тройке лучших — «Карнавальная ночь» и комедия Криса Коламбуса «Один дома».

Фото: Кадр из кинофильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» реж. Эльдар Рязанов, 1975 г.

Любимые российскими телезрителями картины Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Карнавальная ночь» с годами не теряют популярность. Среди лидеров новогодних просмотров также остается и комедия Криса Коламбуса «Один дома», сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику «Кино Mail.ru».

В 1976 году на экраны впервые вышел фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!». В картине снялись Андрей Мягков, Барбара Брыльска и Юрий Яковлев. Эту комедию до сих пор по традиции транслируют каждую новогоднюю ночь. Зрители обожают историю врача Евгения Лукашина, который слишком много выпил и, перепутав город, встретил праздник в чужой квартире в Петербурге.

На втором месте голливудская комедия 90-х Криса Коламбуса «Один дома». Главную роль в фильме исполнил Маколей Калкин.

Третье место отведено новогодней ленте «Карнавальная ночь». Этот фильм Рязанова вышел в 1965 году и запомнился песней Людмилы Гурченко «Пять минут».

Списки проекта «Кино Mail.ru» составлены на базе 19 миллионов оценок пользователей. По статистике в ТОП-10 фильмов, которые смотрят россияне на зимних каникулах, вошли «Чародеи» Константина Бромберга, «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» Криса Коламбуса и «Реальная любовь» Ричарда Кертиса.

Ранее 5-tv.ru публиковал список самых ожидаемых сериалов этой зимы.

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