Стали известны подробности травмирования российской гимнастки на соревнованиях в Риге

Стали известны детали трагического происшествия в Латвии. Российская гимнастка приехала на международные соревнования, но во время выполнения номера сорвалась с большой высоты. У девушки перелом позвоночника, она частично парализована. Организаторы сразу сняли с себя всю ответственность, хотя это по их халатности оборвался трос, а на площадке не было дежурной бригады скорой помощи. Корреспондент МИЦ «Известия» Артур Ломидзе провел собственное расследование. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что упавшая с высоты гимнастка Евгения Асонова сама рассказала, что с ней произошло.