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  4. Стали известны подробности травмирования российской гимнастки на соревнованиях в Риге

Стали известны подробности травмирования российской гимнастки на соревнованиях в Риге

, 3:57 Эфирная новость 51

Евгения Асонова перенесла тяжелую операцию на позвоночнике и проходит реабилитацию в московской клинике. Когда она сможет ходить, врачи пока прогнозировать не решаются.

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Фото, видео: ВКонтакте @woodwoder, 5-tv.ru

Стали известны детали трагического происшествия в Латвии. Российская гимнастка приехала на международные соревнования, но во время выполнения номера сорвалась с большой высоты. У девушки перелом позвоночника, она частично парализована. Организаторы сразу сняли с себя всю ответственность, хотя это по их халатности оборвался трос, а на площадке не было дежурной бригады скорой помощи. Корреспондент МИЦ «Известия» Артур Ломидзе провел собственное расследование. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что упавшая с высоты гимнастка Евгения Асонова сама рассказала, что с ней произошло.

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