ТОП-5 самых опасных приложений для смартфона

Специалисты компании ESET и Avast составили список самых вредоносных приложений для смартфона. В него вошли программы, показывающие погоду, открывающие доступ в соцсети, выполняющие функцию фонарика, отображающие гороскоп, а также подделки популярных сервисов. Об этом сообщает портал «Царьград».

Среди информаторов о погоде обходить стороной следует Good Weather и World Weather, посоветовали программисты. Оба приложения при первом запуске требуют от пользователя предоставить широкий доступ к устройству, в том числе к сообщениям. В результате у тех юзеров, кто не глядя соглашался, с банковского счета пропадали денежные средства.

Скачивая программы на телефон, следует также избегать приложений-фонариков. Оказалось, что в большинстве случаев они требуют доступ к функциям, ненужным для подсветки устройства, а иногда еще содержат рекламные вирусы.

В список самых опасных сервисов также вошли неофициальные приложения, при помощи которых пользователь входит в соцсети. Разработчики заманивают юзеров обещаниями дополнительных функций: например, бесплатным прослушиванием музыки и тому подобным. Однако в результате хакеры воруют личные данные.

Особо внимательным стоит быть при разграничении официальных программ и подделок. Например, пользователям предлагалось купить копию приложения FaceApp, в которой не было необходимости платить за отдельные функции, как в официальной версии. В результате юзеры, скачавшие программу, автоматически подписывались на ряд нежелательных сервисов.

Нередко мошенники занимаются также разработкой гороскопов. При скачивании юзерам высылают бесплатный астропрогноз, после чего предлагают оформить подписку по цене 100 рублей в месяц. Как только клиент соглашается, у него списывают сумму сразу за год — 1200 рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что специалисты компании CSIS, которая занимается кибербезопасностью, обнаружили опасное приложение для Android.