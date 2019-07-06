Обнаружено новое приложение для Android, ворующее данные кредиток

Специалисты компании CSIS, которая занимается кибербезопасностью, обнаружили опасное приложение для Android. Количество жертв могло достигнуть миллиона человек, сообщают «Известия» со ссылкой на портал Medium.

По словам специалистов, речь идет о приложении Updates for Samsung, которое можно скачать в магазине Google Play. В нем якобы есть обновления для смартфона от официальных разработчиков.

В действительности пользователи оказываются в ловушке. Они попадают на сайт update.com, где размещены статьи об Android. Казалось бы, ничего настораживающего, однако таким образом усыпляют бдительность пользователей.

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В приложении присутствует огромное количество рекламы, которую предлагают убрать с экрана за $9 (около 570 рублей). Также через приложение можно купить годовую подписку на обновления за $34,9 (около 2200 рублей). В момент оплаты приложение получает всю информацию о кредитной карте пользователя.

В приложении есть бесплатная опция, однако тогда файл размером 700 мегабайт будет загружаться около четырех часов. Эксперты призывают не пользоваться сомнительными приложениями, а обновлять смартфон через внутренние настройки.

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