Обнаружено новое приложение для Android, ворующее данные кредиток

, 14:28 143

Число жертв могло достигнуть миллиона человек.

Фото : Zuma\TASS

Специалисты компании CSIS, которая занимается кибербезопасностью, обнаружили опасное приложение для Android. Количество жертв могло достигнуть миллиона человек, сообщают «Известия» со ссылкой на портал Medium.

По словам специалистов, речь идет о приложении Updates for Samsung, которое можно скачать в магазине Google Play. В нем якобы есть обновления для смартфона от официальных разработчиков.

В действительности пользователи оказываются в ловушке. Они попадают на сайт update.com, где размещены статьи об Android. Казалось бы, ничего настораживающего, однако таким образом усыпляют бдительность пользователей.

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В приложении присутствует огромное количество рекламы, которую предлагают убрать с экрана за $9 (около 570 рублей). Также через приложение можно купить годовую подписку на обновления за $34,9 (около 2200 рублей). В момент оплаты приложение получает всю информацию о кредитной карте пользователя.

В приложении есть бесплатная опция, однако тогда файл размером 700 мегабайт будет загружаться около четырех часов. Эксперты призывают не пользоваться сомнительными приложениями, а обновлять смартфон через внутренние настройки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что основатель «Домашних денег» арестован по делу о мошенничестве.

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