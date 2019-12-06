Небензя заявил, что у России и США есть хорошие перспективы в СБ ООН

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал прошедшую в Белом доме встречу президента США Дональда Трампа с аккредитованными при ООН дипломатами. По его словам, обсуждались самые разнообразные темы.

В частности, был поднят вопрос невыдачи виз российским делегатам в ООН. По словам Небензи, Трамп считает ситуацию — искусственной проблемой, которая роняет престиж США и пообещал разобраться.

«Мы надеемся, я сегодня говорил об этом на встрече (постпредов при ООН с Трампом — Прим.ред.), что эта проблема будет решена. Потому что проблема не красит Соединенные Штаты, совершенно не добавляет им престижа и репутации. Президент Трамп, который, конечно, деталей этого не знал, обещал разобраться», — рассказал Василий Небензя.

Тем не менее, российский постпред считает, что у РФ и США есть хорошие перспективы сотрудничества во Всемирной организации.

«Сейчас сюда приехал постоянный представитель (США Келли Крафт — Прим.ред.), она демонстрирует настрой на углубление этого сотрудничества. К ней хорошо очень относятся коллеги мои, кстати говоря, и я, в том числе. Это сегодня отмечалось на встрече у президента, все его благодарили за это назначение. Так что, я думаю, перспективы хорошие», — отметил Василий Небензя после встречи.

Также по итогам встречи стало известно, что Небензя обсудил с Трампом вопросы, касающиеся Северной Кореи, Ирана, Ливии и Афганистана.

«Поездка была открытая, разговор был заинтересованный, президент живо очень принимал участие в дискуссии; сам говорил, всех внимательно слушал», — отметил постпред.

Кроме того, СБ ООН намерен обсудить иранскую ядерную сделку 18 декабря.

«Совбез по Ирану соберется, даже не столько по Ирану, по выполнению резолюции 2231. Он соберется в независимости от того, что сказал президент (США — Прим.ред.) Трамп, 18 декабря, в соответствии с планами графика Совета безопасности, и там будет обсуждение выполнения и невыполнения резолюции 2231. Это не популярный вопрос, независящий от того, что сегодня говорил президент Трамп журналистам», — отметил Василий Небензя.

Президент США принимал представителей ряда стран при Всемирной организации в четверг, 5 декабря. На встрече присутствовали представители государств постоянных и непостоянных членов СБ ООН. Встреча прошла из-за того, что в декабре председательство в Совете Безопасности ООН перешло к Соединенным Штатам.