США снова не выдали визы российской делегации. Накануне представители Федерального казначейства должны были прилететь в Нью-Йорк для участия в конференции по аудиту.

Кроме того, разрешение на въезд на территорию Штатов не получил директор департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олег Мальгинов. Он планировал посетить Молодежный форум.

В нашем посольстве в Вашингтоне призвали американских коллег прекратить чинить препятствия контактам наших стран.

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев назвал произошедшее очередным ударом по российско-американским отношениям. Он подчеркнул, что без последствий он не останется.

Косачев напомнил, что на сайте американского посольства в Москве на полном серьезе висит заявление: «Россия первая начала». Поэтому не стоит удивляться, если в ответ в Россию не пустят кого-то из американцев.

«Самим инициаторам подобных репрессалий в России точно делать пока нечего: протрезвеют — поговорим. <…> Дубина» американских санкций, во-первых, бессмысленна и беспощадна, как тот самый русский бунт. Во-вторых, слепа и неразборчива, как и положено столь неуклюжему инструменту «международного диалога». Поэтому под ее удар может попасть каждый», — цитирует РИА Новости главу комитета.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, США не выдали визы 18-ти российским дипломатам для участия в Генассамблее ООН.