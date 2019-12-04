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«Протрезвеют — поговорим!»: В Совфеде прокомментировали отказ выдать визы в США

, 12:41 Эфирная новость 84

Американские власти снова не выдали визы для российской делегации. Теперь запрет коснулся представителей Федерального казначейства.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Савостьянов, 5-tv.ru

США снова не выдали визы российской делегации. Накануне представители Федерального казначейства должны были прилететь в Нью-Йорк для участия в конференции по аудиту.

Кроме того, разрешение на въезд на территорию Штатов не получил директор департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олег Мальгинов. Он планировал посетить Молодежный форум.

В нашем посольстве в Вашингтоне призвали американских коллег прекратить чинить препятствия контактам наших стран.

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев назвал произошедшее очередным ударом по российско-американским отношениям. Он подчеркнул, что без последствий он не останется.

Косачев напомнил, что на сайте американского посольства в Москве на полном серьезе висит заявление: «Россия первая начала». Поэтому не стоит удивляться, если в ответ в Россию не пустят кого-то из американцев.

«Самим инициаторам подобных репрессалий в России точно делать пока нечего: протрезвеют — поговорим. <…> Дубина» американских санкций, во-первых, бессмысленна и беспощадна, как тот самый русский бунт. Во-вторых, слепа и неразборчива, как и положено столь неуклюжему инструменту «международного диалога». Поэтому под ее удар может попасть каждый», — цитирует РИА Новости главу комитета.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, США не выдали визы 18-ти российским дипломатам для участия в Генассамблее ООН.

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