Марш света: сотни людей в Латвии вышли на улицы поддержать русский язык

В Латвии на улицы столицы вышли сотни людей, несогласных с политикой местной власти. В Риге прошел так называемый Марш Света — в защиту русскоязычных школ. В стране их почти не осталось.

Дети не могут учиться: они просто не понимают, что написано в учебниках на латышском. Между тем в следующем году ограничения для русского языка станут еще жестче.

Учить любой предмет теперь можно только с родителями, ночами скрупулезно переводя задачи на понятный родной язык. И именно против такого отношения к образованию марширующие выходят на улицы старого города.

Горожане в большинстве своем относятся к шествию с пониманием. Но вот, подвыпивший провокатор вскидывает правую руку вверх фашистском приветствии. Полицейские его не задерживают, а очень вежливо на латышском просят убрать ладони в карманы, морозно все-таки. Да и неудобно, иностранные журналисты смотрят. И колонна продолжает свой путь.

А родители школьников слишком хорошо понимают, к чему приведет такой лингвистический геноцид. Из Риги репортаж корреспондента МИЦ «Известия» Артура Ломидзе.

На фоне происходящего не менее трагической выглядит история российской гимнастки, которая рухнула с восьмиметровой высоты на соревнованиях в столице Латвии. Организаторы сразу сняли с себя всю ответственность, хотя это по их халатности оборвался трос, а на площадке не было дежурной бригады скорой помощи.