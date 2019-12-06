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В Сингапуре российское судно с 12 моряками арестовали из-за долгов

, 6:24 | Анастасия Игонина 21

Корабль накопил задолженность за стоянку из-за серьезной поломки, которую никто не хотел чинить, опасаясь санкций США.

Фото: www.globallookpress.com © Xinjiapo

Власти Сингапура арестовали российское судно компании «Гудзон». Под арест корабль «Севастополь» с экипажем на борту попал из-за долгов, которые появились у компании в результате санкций США.

В августе 2018 года Вашингтон ввел новый пакет санкций. Под действие ограничительных мер попали две компании и шесть российских судов, которые якобы участвовали в поставке нефтепродуктов КНДР. По версии США, ресурсы перекачивались на суда Северной Кореи. Компании и суда, указанные в санкционном списке, свою причастность к подобным манипуляциям отрицают.

В перечень кораблей, на которые распространяются санкции, попал и «Севастополь». Когда судно пришло в Сингапур, произошла поломка — из строя вышли вспомогательные двигатели. Экипаж был вынужден причалить к берегу и встать на стоянку для ремонта.

«Но так как пароход под санкциями, 80% компаний отказываются чинить его, а кто соглашается — ставят неподъемный ценник. Пытались привезти ремонтников из России, но власти Сингапура не пустили их на борт под разными предлогами. В итоге за стоянку судна образовался долг, и власти арестовали судно», — цитирует РИА Новости заместителя гендиректора «Гудзона» Олега Аникина.

В настоящее время на борту «Севастополя» находятся 12 членов экипажа. Власти Сингапура не намерены пускать на корабль или выпускать с него людей до тех пор, пока не пройдет суд — он назначен на 17 декабря. По словам Аникина, пока российские моряки располагают запасом продовольствия и электроэнергии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что судно с девятью российскими моряками задержано в Великобритании.

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