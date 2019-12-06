Небензя рассмешил Трампа во время ланча с представителями Совбеза ООН

Вашингтон не должен препятствовать получению виз для российских делегаций. Об этом постпред нашей страны при ООН Василий Небензя заявил на переговорах с Дональдом Трампом.

Президент США ответил, что считает проблему надуманной и пообещал разобраться. К тому же, эта ситуация, по мнению Трампа, негативно сказывается на имидже самих Соединенных Штатов. В целом, Василий Небензя оценил встречу с американским лидером позитивно.

В таком настроении прошел и совместный ланч, на котором глава Белого Дома принимал всех представителей стран-членов Совбеза. Во время приветствия дипломат из Польши напомнила, что скоро ее страна покинет организацию, так как не является постоянным членом. Следом за ней выступал Василий Небензя. Он начал с шутки, которая развеселила всех собравшихся.

«Господин президент, я Василий Небензя, постоянный представитель России в Совете Безопасности ООН. Мы не выйдем из СБ ООН когда-либо», — заверил российский постпред.

«Я на это надеюсь!» — улыбнулся в ответ Трамп.

По итогам переговоров Василий Небензя подчеркнул, что в Совете безопасности ООН у России и США намечаются хорошие перспективы для сотрудничества.